إعمار تؤكد إتمام صفقة بيع 5 فنادق إلى "أبوظبي للفنادق"

أكدت شركة "إعمار العقارية" إتمام صفقة بيع بعض أصولها الفندقية إلى "أبوظبي الوطنية للفنادق" ، وذلك بعد استيفاء متطلبات شروط الصفقة.

وقالت #إعمار إن السعر الإجمالي للصفقة بلغ 2.2 مليار درهم، مشيرةً إلى أن هذا السعر يخضع للتعديل وفقاً لرأس المال العامل لتلك الفنادق، ولا توجد قيمة مستقلة لكل فندق منفرداً.

وكانت شركة "إعمار العقارية" قد أعلنت في نوفمبر الماضي، أن "إعمار للضيافة" التابعة لها، قد وقعت اتفاقية لبيع خمسة فنادق مملوكة لها إلى "أبوظبي للفنادق"، موضحة أن الصفقة تتضمن بيع الأصول فقط، ولا تتضمن بيع العلامتين التجاريتين "العنوان" و"فيدا"، ومشيرة إلى أن "إعمار للضيافة" ستواصل تشغيل هذه الأصول تحت مظلة العلامتين التجاريتين.