أرباح قوية لـ"إعمار" بالربع الأخير لـ1.79 مليار درهم

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة #إعمار_العقارية بنسبة 27% لتصل إلى 1.79 مليار درهم.

وجاءت النتائج أفضل بكثير من توقعات المحللين البالغة 1.1 مليار درهم.

أمّا على الصعيد سنوي، ارتفعت الأرباح بنسبة 10%لتصل إلى 6.1 مليار درهم، وجاءت أيضا أفضل من توقعات المحللين.

وارتفعت الإيرادات السنوية بنسبة 37% لتصل إلى 25.7 مليار درهم.

وخلال الربع الرابع من عام 2018، بلغت إيرادات "إعمار" 8.304 مليار درهم (2.261 مليار دولار)، بنمو نسبته 53 بالمئة مقارنة بإيرادات الربع الرابع من عام 2017 والتي بلغت 5.432 مليار درهم (1.479 مليار دولار).

الأرباح النقدية

وزعت "إعمار العقارية" في 2018 أرباحاً استثنائية بقيمة 4 مليار درهم (1.089 مليار دولار) من عائدات الاكتتاب الأولي العام لشركة "إعمار للتطوير"، بما يعكس التزام الشركة بتحقيق قيمة مستمرة. ووزعت "إعمار مولز" و"إعمار للتطوير" أرباحاً نقدية بقيمة 1.301 مليار درهم (354 مليون دولار) وأرباحاً نقدية (مرحلية) خاصة بقيمة 1.040 مليار درهم (283 مليون دولار)، على التوالي، في عام 2018.



أبرز إنجازات الأداء

وقامت "إعمار" حتى اليوم بتسليم أكثر من 51.800 وحدة سكنية في دبي والأسواق العالمية. ويجري العمل حالياً على تطوير أكثر من 29,800 وحدة سكنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، و أكثر من 17.500 وحدة في الأسواق العالمية.

وأطلقت "إعمار" وجهات سكنية عالمية المستوى في "خور دبي"، و"دبي هيلز استيت"، و"إعمار بيتشفرونت"، و"إعمار الجنوب"، و"وسط مدينة دبي"، و"المرابع العربية" خلال عام 2018. ومن المقرر البدء بتسليم أول الوحدات السكنية في "خور دبي" إلى المالكين هذا العام، في الوقت الذي ستتضح فيه المعالم الحيوية المميزة لـ"دبي هيلز استيت" مع افتتاح "نادي دبي هيلز للجولف".