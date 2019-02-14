نمو أرباح "أمانات" إلى 42.9 مليون درهم بـ2018

سجلت #أمانات صافي أرباح قدره 42.9 مليون درهم إماراتي للسنة المالية 2018، ما يوازي حجم الأرباح المحققة خلال العام 2017.

وكانت الشركة لتسجل نمواً سنوياً بنسبة 39% في صافي أرباحها للعام 2018 فيما لو استثنينا أثر النفقات الاستثنائية والإيرادات غير المتكررة.

وبلغ صافي إيرادات الشركة للعام 2018 ما مجموعه 104.4 مليون درهم إماراتي بزيادة 21% عن العام 2017 حين بلغت إيراداتها 86.3 مليون درهم إماراتي.

وتعكس هذه النتائج المحققة زيادة كبيرة في حصة "أمانات" من أرباح الشركات الحليفة (سكون العالمية القابضة في السعوديه، #تعليم_القابضة في الإمارات، المركز الطبي الدولي في السعوديه وشركة جامعة أبوظبي القابضة في الإمارات) خلال العام 2018 والتي بلغت 53.1 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ 19.8 مليون درهم للعام 2017، فضلا عن إيرادات الإيجار الناتج عن أول استثماراتها في البنية العقارية المتخصصة.

وبلغ صافي الإيرادات المتأتية من الشركات التابعة (جامعة "ميديلسكس" دبي في الإمارات والمستشفى الملكي للنساء في البحرين) مبلغ 5.3 مليون درهم إماراتي (مقابل صفر في العام 2017).

وقد استثمرت أمانات ما مجموعه 1.2 مليار درهم إماراتي عبر الاستحواذ على أربعة أصول رائدة خلال العام 2018، ليرتفع بذلك إجمالي استثمارات الشركة مع نهاية العام 2018 إلى ملياري درهم إماراتي، تشكل ما نسبته 79% من رأس المال المدفوع للشركة والبالغ 2.5 مليار درهم إماراتي.

وتتوزع هذه الأصول الأربعة الرائدة على الشكل التالي، في قطاع التعليم كل من شركة #جامعة_أبوظبي_القابضة وجامعة "ميديلسكس" دبي، وفي قطاع الرعاية الصحية المستشفى الملكي للنساء في البحرين، بالإضافة إلى الأصول العقارية لمدرسة "نورث لندن كوليجييت" في دبي.