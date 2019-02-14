نمو أرباح "إعمار للتطوير"الفصلية 120% لـ382 مليون دولار

أعلنت "إعمار للتطوير" عن تحقيقها صافي أرباح فصلية بقيمة 1.403 مليار درهم، ما يعادل 382 مليون دولار، بنمو نسبته 120% مقارنة بصافي أرباح الفترة ذاتها من 2017، في حين وصلت الإيرادات إلى 5.400 مليار درهم (1.470 مليار دولار)، بنمو نسبته 129% مقارنة بالإيرادات المسجلة في الربع الرابع من 2017.

ونمت صافي أرباح الشركة بنسبة 42% خلال عام 2018 لتصل إلى 3.901 مليار درهم (1.062 مليار دولار)، مقارنة بصافي أرباح 2017 الذي بلغ 2.743 مليار درهم (747 مليون دولار). ووصل إجمالي الإيرادات في 2018 إلى 15.433 مليار درهم (4.202 مليار دولار)، بنمو نسبته 74% مقارنة بإيرادات العام الماضي البالغة 8.863 مليار درهم (2.413 مليار دولار).

وحققت الشركة مبيعات قوية وصلت قيمتها إلى 4.2 مليار درهم (1.146 مليار دولار) في الربع الرابع من 2018، بنمو نسبته 60% مقارنة بمبيعات الربع الرابع من 2017، مما أثمر عن تحقيق الشركة لمبيعات إجمالية في 2018 بلغت 14.240 مليار درهم (3.877 مليار دولار).

ولدى #إعمار_للتطوير حالياً مشاريع للبيع بقيمة 36.30 مليار درهم (9.88 مليار دولار) سيتم احتساب إيراداتها خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.

وسجلت "إعمار للتطوير" في 2018 بيع أكثر من 6500 وحدة سكنية في دبي، شهدت اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين في دبي والعالم. ولدى الشركة حالياً 9 وجهات قيد التطوير في دبي، تضم أكثر من 29.800 وحدة سكنية. وحتى اليوم، قامت الشركة بتسليم أكثر من 35.700 وحدة سكنية في دبي.

وخلال اجتماع الجمعية العمومية الذي أقيم في أكتوبر 2018، أعلنت "إعمار للتطوير" عن توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 1.04 مليار درهم (283.15 مليون دولار)، تمثّل 26% من رأس مال الشركة أي 26 فلساً للسهم على المساهمين.