نمو الأرباح الفصلية لـ"الدار العقارية" بـ360 مليون درهم

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة #الدار_العقارية بنسبة 125% إلى 360 مليون درهم. وجاءت النتائج الفصلية أفضل من توقعات المحللين عند 300 مليون درهم.

وانخفضت الأرباح السنوية بنسبة 7% لتصل إلى 1.9 مليار درهم. والذي شمل تعديل قيمة محفظة إدارة الأصول بواقع 0.7 مليار درهم، وفي حين عدم حساب تعديل قيمة محفظة إدارة الأصول، فإن صافي الأرباح الفعلي هو 2.5 مليار درهم.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 14% من رأس المال ما يعتبر زيادة في التوزيعات السنوية بنسبة 17%.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للشركة في لقاء مع "العربية": "ارتفاع التوزيعات بمقدار 14 فلسا جاء تأكيداً على قوة واستقرار المحفظة الاستثمارية والنمو الذي نتوقه في أبوظبي بالإضافة إلى أعمال المشاريع التطويرية التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق هذا النمو".

وأضاف "لقد نجحنا في 2018 بتحقيق سلسلة من الإنجازات غير المسبوقة في تاريخ القطاع العقاري في العاصمة أبوظبي، والتي كان أبرزها إطلاق أكبر شركة للاستثمارات العقارية المتنوعة في المنطقة.

كما استطاعت الدار تحقيق أداء مميز ونتائج مالية قوية خلال هذا العام، وهو ما نتوقع أن يستمر بالنمو خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب موعد التسليم للعديد من المشاريع التطويرية ضمن محفظة الأصول التي نمتلكها وشهد 2019 انطلاقة قوية بعد أن قمنا بطرح مشروع الريمان، الذي شهد إقبالاً ضخماً واستثنائياً، الأمر الذي يؤكد ثقة المستثمرين بالمشاريع التي نقدمها للسوق العقاري في أبوظبي. نحن فخورون بما أنجزناه خلال السنوات الماضية ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في الأعوام المقبلة".