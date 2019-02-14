"دانة غاز" تتكبد خسائر بـ831 مليون درهم بالربع الرابع

ارتفعت خسائر شركة #دانة_غاز بنسبة 99% بنهاية الربع الرابع من العام الماضي لتصل إلى 831 مليون درهم مقابل خسائر بـ 153 مليون درهم بالربع الرابع من عام 2017.

ووفقاً للنتائج، تحولت الشركة بنهاية العام الماضي إلى الخسائر التي بلغت 682 مليون درهم مقارنة بأرباح 305 ملايين درهم تم تحقيقها في عام 2017.

وأوصى مجلس إدارة شركة دانة غاز، المدرجة بسوق #أبوظبي_المالي بتوزيع 5.5% من رأس المال عن عام 2018 بواقع 5.5 فلس للسهم الواحد.

ويبلغ رأسمال شركة دانة غاز نحو 6.977 مليار درهم، موزعين على 6.977 مليار سهم، بقيمة اسمية تصل إلى 1 درهم للسهم الواحد.

وارتفع مخصص الانخفاض في القيمة إلى 916 مليون درهم مقابل 132 مليون درهم خلال العام 2017، فيما يتعلق بعمليات تقييم احتياطيات النفط والغاز السنوية لحقل ب الزوراء في دولة #الإمارات العربية المتحدة وحقول الشركة في مصر.

ويعود إلى تحقيق الشركة أرباحا استثنائية خلال العام 2017 قدرها 418 مليون درهم نتيجة عكس الفائض على الاستحقاق عقب اتفاقية التسوية مع حكومة إقليم كردستان العراق.

وباستثناء تلك البنود الاستثنائية التي تخصص لمرة واحدة تحقق الشركة أرباحا قدرها 234 مليون درهم خلال العام 2018 مقابل أرباح قدرها 19 مليون درهم بنهاية عام 2017.

وأرجعت الشركة ارتفاع الإيرادات خلال الفترة الحالية بنسبة 4% مقارنة بالعام 2017 نتيجة لتحسن أسعار البيع المحققة وزيادة الإنتاج في #إقليم_كردستان العراق في الربع الرابع من عام 2018.