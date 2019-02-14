"نستله" تتوقع نمو مبيعاتها الذاتية بأكثر من 3% في 2019

قالت نستله، اليوم الخميس، إنها تتوقع نمو مبيعاتها الذاتية بأكثر من 3% في العام الحالي، بعد تحسن أداء الشركة في الصين وأميركا الشمالية مما ساعد على تسارع النمو في 2018 بعد ستة أعوام من التباطؤ.

وعانى الطلب على الأغذية المعلبة من ميل نحو الأطعمة الأكثر صحية، ويسعى الرئيس التنفيذي للشركة مارك شنايدر لأن تعمل أكبر مجموعة للأغذية في العالم بأعلى مستوى في الكفاءة من خلال تحسين الكفاءة والتركيز على القطاعات المؤهلة للنمو.

وقالت الشركة في بيان اليوم الخميس، إن مبيعاتها الذاتية نمت 3% في العام بأكمله وتسارع النمو في الربع الأخير لتصل نسبته إلى 3.7%.

ويعني ذلك التحسن أن النمو الفصلي لنستله فاق التوقعات في استطلاع لرويترز أشار إلى قراءة عند 3.5% كما فاق ذلك نسبة النمو التي أعلنتها نظيرتها يونيليفر الشهر الماضي والتي بلغت 2.9%.

وقفز صافي ربح الشركة بنسبة 42% إلى 10.1 مليار فرنك سويسري (10.02 مليار دولار) بفضل بنود استثنائية مثل التخارج من نشاط إنتاج الحلويات التابع لها في الولايات المتحدة، لكن الأرباح جاءت أقل من التوقعات البالغة 11.5 مليار فرنك.