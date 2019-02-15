أمازون تتخلى عن خطط بناء مقر لها في نيويورك

قالت أمازون إنها لن تمضي قدما في خطط لبناء مقر في نيويورك بعد تزايد المعارضة من جانب سياسيين محليين.



وكانت #أمازون تخطط لتوظيف 700 شخص في نيويورك في إطار مشروع المقر (إتش.كيو2) بنهاية العام الجاري.



وعلقت الشركة قائلة إنها لن تعيد إطلاق عملية البحث عن مقر "في الوقت الحالي. سنمضي قدما وفقا للمخطط في شمالي فيرجينيا وناشفيل، وسنواصل التعيين والنمو في مكاتبنا السبعة عشر ومراكزنا في الولايات المتحدة وكندا".



أضافت "بالنسبة لأمازون، فإن الالتزام ببناء مقر جديد يتطلب علاقات إيجابية فيها تعاون مع الولاية والمسؤولين المحليين المنتخبين، وسيكونون داعمين في الأجل الطويل".