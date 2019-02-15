هل تشتري "بانالبينا" الأنشطة اللوجستية لأجيليتي؟

قالت مصادر مطلعة اليوم الجمعة، إن شركة بانالبينا السويسرية للشحن قد تشتري أنشطة #الخدمات_اللوجيستية لمجموعة أجيليتي، فيما من المحتمل أن تحصل الشركة الكويتية على حصة في بانالبينا.

وقالت مجموعة دي.إس.في الدنماركية للخدمات اللوجيستية اليوم أيضا، إنها حسّنت عرضها لشراء بانالبينا ليصل إلى نحو 4.3 مليار فرنك سويسري (4.27 مليار دولار) في الوقت الذي يتزايد فيه خلاف بشأن مستقبل الشركة السويسرية.

وكانت بانالبينا وأجيليتي قالتا اليوم إنهما تبحثان كيفية عمل العمليات اللوجيستية للشركتين معا. وتتوسع #أجيليتي عالميا بعدد موظفين يصل إلى 22 ألفا، وإيرادات سنوية بقيمة 4.6 مليار دولار.

وقال مجلس إدارة بانالبينا في بيان إن الشركة "في مباحثات مع مجموعة أجيليتي بشأن فرص استراتيجية محتملة تتعلق بالأنشطة اللوجيستية الخاصة بهما. المناقشات بين الشركتين في مرحلة أولية".

وقالت أجيليتي في بيان على موقعها الإلكتروني إنها "تفحص على الدوام فرصا للنمو" لكن لا يوجد ضمان بالتواصل إلى اتفاق.