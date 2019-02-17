نمو أرباح "أجيليتي" الفصلية 15% لـ22.2 مليون دينار

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة " #أجیلیتي " الكویتیة بنسبة 18.4% خلال عام 2018 مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 81.1 ملیون دینار كویتي (نحو 267 ملیون دولار) بربحیة 56.06 فلس للسهم الواحد.

وقال نائب رئیس مجلس الإدارة والرئیس التنفیذي لأجیلیتي طارق سلطان، إن الأرباح الصافیة للشركة عن الربع الأخیر من عام 2018 ارتفعت بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى 22.2 ملیون دینار (نحو 72.6 ملیون دولار) بربحیة 15.35 فلس للسهم الواحد.

وأوضح سلطان، أن الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ارتفعت بنسبة 8.4 بالمئة في الربع الأخیر من 2018 لتصل إلى 40.8 ملیون دینار (نحو 134 ملیون دولار)، وفقا لوكالة أنباء الكويت "كونا".

وذكر أن مجلس الإدارة أوصى بتوزیع أرباح نقدیة بقیمة 15 بالمئة (15 فلسا للسهم الواحد) وأسهم منحة بقیمة 15 بالمئة (15 سهما لكل 100 سهم)، مشیرا إلى أن التوصیة خاضعة لموافقة الجمعیة العمومیة لمساهمي الشركة.

وأكد ان أجیلیتي لا تزال ملتزمة بتحقیق هدفها بتسجیل أرباح تبلغ 800 ملیون دولار قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء الا أن الجدول الزمني قد یمتد إلى ما بعد عام 2020.

وبین سلطان أن الشركة حققت نموا بالإیرادات بلغ 8.6% في عام 2018 مدفوعا بالنمو القوي عبر خدماتها الأساسیة.

وأضاف أنها حققت أیضا زیادة في صافي الإیرادات بنسبة 4.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتیجة لزیادة عائدات خدمات الشحن الجوي واستقرار عائدات #الشحن_البحري .