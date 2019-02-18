الاستئناف تحكم بدعوى "نهوض التنمية" ضد "زين" في 17 مارس

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة #زين أن #محكمة_الاستئناف حجزت الدعوى المرفوعة من شركة نهوض التنمية للتجارة العامة والمقاولات ضد "زين"، للحكم بجلسة 17 مارس 2019.

وقالت "زين" في بيان للبورصة الكويتية، اليوم الاثنين، إن الدعوى المرفوعة بصفة مستعجلة خاصة بوقف تداعيات انعقاد الجمعية العمومية العادية المُزمع عقدها في 28 مارس 2018 وبطلان الدعوة لانعقادها وما يترتب من آثار.

وكان منطوق حكم أول درجة في الدعوى المُشار إليها جاء بالرفض، إلا أن "نهوض" قامت بالاستئناف على الحكم.

وكانت "زين" أعلنت في نهاية أكتوبر الماضي، عن حجز دعوى #نهوض ضد الشركة للحكم بجلسة 27 نوفمبر 2018.

وحققت "زين" أرباحاً في العام الماضي بقيمة 196.5 مليون دينار، مقابل 159.82 مليون دينار في عام 2017، بنمو نسبته 23%، مع التوصية بتوزيع نقدية بنسبة 30% من رأس المال.