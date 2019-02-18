حرب التجارة تسهم بانكماش سوق السيارات الصينية لأول مرة

قال اتحاد مصنعي السيارات في #الصين اليوم الاثنين، إن مبيعات السيارات تراجعت في يناير/كانون الثاني 15.8% مقارنة بها قبل عام لتهبط للشهر السابع على التوالي في أكبر #سوق_سيارات في العالم.

وأفاد في بيان تلقته رويترز بالبريد الإلكتروني، أن المبيعات تراجعت إلى 2.37 مليون سيارة الشهر الماضي.

يأتي ذلك في أعقاب هبوط 13% في ديسمبر/كانون الأول، و14% في نوفمبر/تشرين الثاني.

وتعاني الصين من تباطؤ اقتصادي إلى جانب تبعات #الخلافات_التجارية مع #الولايات_المتحدة مما ساهم في انكماش سوق السيارات للمرة الأولى فيما يزيد على عقدين.

وتحاول بكين إقناع المستهلكين بزيادة الإنفاق، وتعهدت بدعم مبيعات بعض السيارات في الريف ومشتريات السيارات العاملة بمصادر الطاقة الجديدة.

وواصلت #مبيعات_السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة السير عكس الاتجاه العام، حيث زادت 140% إلى 95 ألفا و700 سيارة بحسب الاتحاد.