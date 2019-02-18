ارتفاع الإيرادات يقفز بأرباح "مدينة نصر" لمليار جنيه

أعلنت مدينة نصر للإسكان والتعمير، تجاوز أرباحها خلال العام الماضي حاجز المليار جنيه، وذلك لأول مرة في تاريخها بدعم ارتفاع الإيرادات بنسب كبيرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه إعلان فشل صفقة الاستحواذ بين شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير وشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" بنهاية الشهر الماضي.

وأوضحت " #مدينة_نصر_للإسكان والتعمير"، أنها نجحت في تسليم 788 وحدة خلال 2018، مضيفة أن إجمالي الوحدات التي قامت بتسليمها بمشروعي تاج سلطان وبريميرا وصل إلى 1907 وحدات.

وحققت الشركة أرباحاً بلغت نحو 1.11 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت نحو 933 مليون جنيه في 2017 بنسبة زيادة تقدر بنحو 19%.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 2.7 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 2.42 مليار جنيه في 2017 بنسبة زيادة تقدر بنحو 12.5%.

كما ارتفعت التعاقدات والحجوزات بمعدل سنوي يصل إلى 7%، لتصل إلى 5.5 مليار جنيه خلال العام الماضي بفضل المراحل الجديدة التي تم إطلاقها داخل تاج سيتي وسراي منذ بداية العام الجاري، بالإضافة إلى تسريع وتيرة إطلاق المراحل الجديدة بمشروع تاج سلطان خلال الربع الأخير.

وأشارت الشركة إلى أن عدد الوحدات المتعاقد عليها باستثناء الأراضي ارتفع إلى 2074 وحدة خلال العام 2018، مقابل 1978 وحدة بالعام السابق له.

وذكرت أن نفقات الأعمال الإنشائية بلغت 992 مليون جنيه خلال العام الماضي، وهو نمو طفيف مقابل 915 مليون جنيه في 2017.

وقال العضو المنتدب لشركة #مدينة_نصر، أحمد الهيتمي، إن شركته تتطلع خلال الفترة المقبلة لمواصلة تقديم الوحدات السكنية فائقة الجودة بالتوازي مع التوسع بالمراحل غير السكني بمشروع تاج سيتي للمرة الأولى منذ إطلاقه في 2012.

وأوضح أن شركته تقوم بتطوير 8 مشروعات بمنطقة القاهرة الكبرى، حيث تضم هذه المشروعات أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية متنوعة بين مختلف مراحل الانشاء والتصميم.

وحققت الشركة أرباحاً بلغت 1.06 مليار جنيه، مقابل أرباح بقيمة 943.29 مليون جنيه خلال العام 2017 بنسبة زيادة تقدر بنحو 12.5%.