الأهلية للتأمين السعودية ترفض الاندماج مع اتحاد الخليج

رفضت الجمعية العمومية غير العادية للشركة #الأهلية_للتأمين التعاوني، العرض المقدم من شركة اتحاد الخليج المتعلق بالاندماج مع الشركة الأهلية.

وأشارت الأهلية للتأمين في بيان على موقع سوق #الأسهم السعودية، إلى عدم موافقتها على عرض الاندماج ضمن اجتماع جمعيتها العمومية، التي عقدت أمس في الرياض بنسبة حضور حوالي 30%.

وجرى التصويت خلال الجمعية على عدم الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال.

وكان عرض الاندماج المقدم من شركة #اتحاد_الخليج مع الشركة الأهلية، يتضمن شراء كامل أسهم مساهمي الشركة الأهلية من خلال عرض مبادلة أوراق مالية، عبر إصدار سهم واحد جديد في شركة اتحاد الخليج لكل 1.740357 سهم في الشركة الأهلية.

وصوتت الجمعية العمومية للأهلية بعدم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة أو أي شخص مفوَّض من مجلس الإدارة لإقرار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء يكون ضرورياً لإنفاذ القرار المتعلق بعرض الاندماج.