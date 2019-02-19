5.5 مليار جنيه أرباح "المصرية للاتصالات" من "فودافون"

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، أن أرباحها من حصتها في شركة "فودافون مصر" بلغت نحو 5.5 مليار جنيه من إجمالي أرباح فودافون التي بلغت خلال العام الماضي نحو 12.2 مليار جنيه.

وتمتلك الشركة المصرية للاتصالات التي تستحوذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية على حصة تقدر بنحو 80% منها نحو 45% في شركة فودافون مصر.

وقالت الشركة المصرية للاتصالات "We"، إنها اتفقت مع شركة "فودافون" على صرف التوزيعات على مرحلتين الأولى بواقع 4.8 مليار جنيه في مارس المقبل و700 مليون جنيه في يونيو 2020.

ووقعت الشركتان اتفاقية للتراسل والبنية التحتية بقيمة 10.85 مليار جنيه لمدة 10 سنوات.

وتغطي اتفاقية التراسل احتياجات شركة فودافون الحالية والمستقبلية للتراسل المحلي، فيما تمثل اتفاقية البنية التحتية تعاونا جديدا بين الشركتين، إذ ستقدم المصرية للاتصالات خدمات الإتاحة بسعات على الألياف الضوئية لعناصر شبكة فودافون مصر.

وقال وزير الاتصالات عمرو طلعت الذي شهد توقيع الاتفاق، إن حصول الشركة المصرية للاتصالات على تلك الأرباح التي تمثل 82% تقريبا من أرباح الشركة المؤجلة لدى شركة فودافون مصر منذ سنوات سوف يعود بالنفع على الشركات والدولة والمواطن الذي سيحصل على خدمات متميزة نتيجة زيادة الاستثمارات في قطاع الاتصالات.

وأوضح الوزير المصري أن إجمالي ما تم توزيعه من أرباح لصالح الشركة المصرية للاتصالات منذ توقيع عقد الشراكة بين الشركتين بلغ 8 مليارات جنيه.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، عادل حامد، إن شركته تعتزم استخدام التوزيعات لسداد جميع قروضها بالجنيه المصري لخفض التكاليف التمويلية وزيادة ربحية الشركة، إضافة إلى "دعم مبادرات ترشيد التكاليف المختلفة والاستمرار في الاستثمار الاستراتيجي بما ينعكس إيجابيا على قطاع الاتصالات في مصر.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات أنها لا تعتزم بيع حصتها البالغة نحو 45% في فودافون مصر خلال العام الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي لفودافون مصر، ألكسندر فرومان، إن الاتفاقيات تعطي الثقة في مستقبل فودافون في مصر وشراكتها مع المصرية للاتصالات، وسوف تمكنها من توفير خدمات ذات جودة عالية للعملاء وسرعات أكبر لمستخدمي الإنترنت الثابت.

وأضاف: "نرى مستقبلا باهرا لكلا الشركتين ومزيد من فرص النمو في ظل استقرار ووضوح الرؤية في الاقتصاد المصري. نؤمن أن توزيع الأرباح للشركة المصرية للاتصالات كمساهم في شركة فودافون مصر سيساهم في بناء بنية تحتية قوية في مصر.