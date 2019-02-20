السعودية.. 9 شركات جديدة للمدفوعات الرقمية

كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة، عن إطلاق 3 شركات في مجال تقنية المدفوعات رسميا، من 9 شركات تقدمت بطلبات لدخول #السوق_السعودية .

وقال السواحة إن الشركات الثلاث هي "إس تي سي" للمدفوعات، وبيان للمدفوعات، وهللة، فيما ستدخل بقية الشركات الست لاحقا، لافتا إلى أن هذه الشركات ستدخل ضمن البيئة التجريبية لمؤسسة النقد العربي السعودي " #ساما "، التي تعد من أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وأوضح أن "إس تي سي باي" هي شراكة بين "ويسترن يونيون" و" #الاتصالات_السعودية " وشركة " #هللة "، هي شراكة ما بين "زين" ورياديين سعوديين، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

وأكد السواحة أن تكلفة النقد على الاقتصاد 1.12 في المئة من الناتج المحلي، وهذه قيمة دورة الكاش في الاقتصاد، مضيفا أن هناك مستهدفا في "ساما" ضمن برنامج تطوير القطاع المالي برفع مستوى التحول من النقد إلى المدفوعات الرقمية، من خلال خدمة "مدى باي" لتفعيل المنظومة البنكية الحالية.

وأشار السواحة إلى أن التحول من النقد إلى #المدفوعات_الرقمية سيكون له أثر إيجابي وكبير في مكافحة التستر واقتصاد الظل، وغيرها من الممارسات المالية المشبوهة.

في سياق متصل، أعلن نظام المدفوعات الوطني "مدى"، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، إطلاق خدمة Apple Pay في المملكة رسميا، وذلك بالتعاون مع شركة #أبل ، وعليه أعلنت بنوك محلية عدة، عبر منصاتها الاجتماعية، توافر الخدمة.

وشرعت مؤسسة النقد العربي السعودي في تصميم بيئة تجريبية تنظيمية Sandbox لفهم وتقييم أثر التقنيات الجديدة في سوق الخدمات المالية في المملكة، للمساعدة على تحويلها إلى مركز مالي يتسم بالذكاء التقني، بما يسمح للشركات المحلية والعالمية التي ترغب في اختبار الحلول الرقمية الجديدة بالدخول في بيئة فعلية بغية إطلاقها في المملكة مستقبلا.

وأفادت "ساما" في وقت سابق، بأنه تم التصريح للعمل في البيئة التجريبية لـ11 مصرفا محليا ودوليا لفتح الحسابات وتحديثها دون الحاجة إلى زيارة العملاء للفروع، وكذلك التصريح لـسبع شركات لتقديم خدمات متنوعة في مجال المدفوعات الرقمية، بحسب "واس".

وتأتي هذه الخطوة لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في ربط البيئة التجريبية الخاصة بالمؤسسة مباشرة بـ"رؤية المملكة 2030"، التي تسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي والنهوض بأنشطة الاستثمار والتحول نحو مجتمع غير نقدي وتعزيز مبدأ الشمول المالي.