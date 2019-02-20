عقود دفاعية من الإمارات لشركات محلية بـ788 مليون درهم

قالت وكالة رويترز للأنباء، إن #الإمارات وقعت عقودا دفاعية بقيمة 788 مليون درهم مع شركات محلية.

وتشهد الدورة الحالية لمعرض "آيدكس 2019" التي تعد الأضخم منذ انطلاقه في عام 1993، مشاركة واسعة من الشركات العارضة والمحلية، حيث ارتفع عدد الأجنحة الوطنية لتصل إلى 33 جناحا، كما وصل عدد #الشركات المحلية إلى 170 شركة، إضافة إلى الشركات العالمية، منها 5 بلدان تشارك في المعرض لأول مرة، وهي بيرو وإندونيسيا وجورجيا وكولومبيا وهونغ كونغ.

ومن الشركات المحلية المشاركة شركة "إنترناشونال غولدن غروب" المتخصصة في توفير الأمن وحلول الدفاع وتتمتع بسمعة ممتازة في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، وتقوم بتنفيذ أحدث التقنيات المتقدمة، وقادرة على توفير المنتجات والحلول التقنية لمختلف الأغراض المتعلقة بأمن واحتياجات عملائها.

وقال خليفة البلوشي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة انترناشونال غولدن غروب لوكالة أنباء الإمارات "وام": "‏لدينا ما يقارب المئة شركة متواجدة من مختلف أنحاء العالمـ حيث إنها تقدم منظومات دفاعية متخصصة في مجال الدفاع والعمليات الخاصة ‏في مجال أجهزة المناظير والآليات المختلفة والطائرات المسيرة عن بعد والزوارق المسيرة عن بعد، وتوجد لدينا منظومة متكاملة.

وأشار إلى تركيز الشركة من خلال مشاركتها في دورة العام الحالي لـ"آيدكس" على المنتجات التي تم دخول شركاء من شركات أجنبية عالمية في توريدها والمختصة في نقل التكنولوجيا، لافتا إلى توقيع اتفاقية مع شركة "نوردك" الصينية لإنشاء مركز البحوث والتطوير للابتكار يعتمد على نقل التكنولوجيا من جميع دول العالم إلى دولة الإمارات.

وأضاف "وقعت الشركة خلال يومي المعرض عدة شراكات استراتيجية مع شركات أجنبية ومحلية، وتم إنشاء مركز للابتكار والإبداع مع الجانب الصيني وتفعيله، وكذلك تم توقيع ‏اتفاقيات مع شركات أميركية وأوروبية، إضافة إلى تفعيل بعض العقود الموقعة سابقا".

ومن الشركات المحلية المشاركة في معرض #آيدكس 2019 شركة "فارس الصحراء للتجارة العامة" بعدد من المنتجات المحلية والمستوردة الخاصة بالمجالات العسكرية.