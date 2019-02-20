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محمد بن سلمان يلتقي رؤساء كبرى الشركات الهندية

المصدر: نيودلهي - واس
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التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في نيودلهي اليوم، عدداً من الرؤساء التنفيذيين ومدراء كبرى الشركات الهندية التي استثمر فيها صندوق #رؤية_سوفت_بنك .

وجرى خلال اللقاء، استعراض المجالات #الاستثمارية المشتركة في إطار صندوق رؤية سوفت بنك، والاستفادة منها في روية المملكة 2030 والتنويع الاقتصادي وتشجيع ثقافة الابتكار في المملكة.

حضر اللقاء، وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، والمشرف على صندوق #الاستثمارات العامة ياسر الرميان.

كلمات دالّة

#نيودلهي, #الاستثمارات, #رؤية سوفت بنك, #الاستثمارية

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