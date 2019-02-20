منصة "نون" الإلكترونية تستعد لإطلاق عملياتها بمصر

أعلنت نون، منصة التسوق الرقمية عن قرب إطلاق خدماتها في مصر.

وقال محمد العبار، مؤسس نون، "إن حجم التجارة الإلكترونية لا يزال صغيراً نسيباً في مصر، ما يمنح نون فرصة هائلة للمساعدة في تشكيل السوق الإلكترونية خلال مرحلة الافتتاح التجريبية هذه. ونحن متحمسون للغاية لبدء تعاوننا مع مجتمع التجزئة المحلي وكل العملاء في مصر، لدعم نموها وتطورها بدخولها في مجال التجارة الإلكترونية".

وأضاف "هناك عدد هائل من تُجار التجزئة في مصر ليس لديهم أي وجود على الإنترنت أو وجودهم محدوداً للغاية، لكن باستخدام منصة نون الرقمية، سيتمكن جميع التجار من الوجود على الإنترنت والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء مما يمنحهم فرصة رائعة في زيادة المبيعات وكذلك حصتهم في التجارة الإلكترونية، إضافة إلى توفير جميع خدمات نون اللوجيستية لضمان وصول بضائعهم إلى جميع أنحاء الجمهورية".

وتابع "تتطلّع نون أيضاً إلى ضم الكوادر المصرية للعمل في فريقها هناك. وتسعى لدعم وتمكين المجتمع من خلال توظيف الكفاءات المحلية، وهذه هي طريقة نون في منح وتشجيع مبادرات الأعمال للمساهمة في تنمية الاقتصاد الرقمي، وستقدم نون خدمة متميزة يُعتمد عليها عبر فريقها المحلي في مصر. ومن المتوقع أن تكون مصر قاعدة ممتازة للاقتصاد القائم على التكنولوجيا، ذلك لأن النسبة الأكبر من السكان تقل أعمارهم عن ثلاثين عاماً، وبها أيضاً أكبر نسبة مستخدمين للإنترنت في العالم العربي".