هذه حقيقة تنحي رئيس شركة "دو" للاتصالات من منصبه

أكد عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" في اتصال هاتفي مع "العربية.نت" أن "الشركة تنفذ خطة مقرة منذ العام 2017 تحت مسمى التعاقب الوظيفي تستهدف اختيار رئيس تنفيذي جديد".

وقال سلطان ردا على أسئلة "العربية.نت" اليوم: "أنا والإدارة التنفيذية في #دو ملتزمون بتحقيق مستهدفات العام 2019، ومن الطبيعي بعد عملي لمدة 14 عاماً، وبعد هذه المدة أن نقوم باختيار الشخص الذي سيخلفني ضمن خطوات استراتيجية وعملية سلسة نعمل عليها ومقرة خطتها منذ عام 2017".

وبسؤاله عن الموعد المتوقع لتنفيذ هذا التوجه قال #الرئيس_التنفيذي الحالي إن "الأمر يتوقف على وجود ذلك الشخص وموافقة مجلس الإدارة عليه".

وكشف سلطان أن "مجلس الإدارة في شركة دو طلب مني المشاركة في عملیة الاختیار للرئيس التنفيذي المقبل، وأنا ملتزم بذلك وبتحقيق أهداف وطموحات الشركة لعام 2019، وضمان عملیة انتقال سلسة عندما یتم تعیین من سيخلفني في هذا المنصب".

واقترحت شركة دو توزيع أرباح إجمالية على مساهميها بقيمة 1.586 مليار درهم لیصل إجمالي الأرباح السنویة الموزعة إلى 35 فلساً لكل سھم والتي تشمل 22 فلساً لكل سهم أرباح نهائية موزعة لكل سهم لهذه السنة بعد الحصول على الموافقة باجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة.

كما وزعت دو أرباحاً نصف سنوية في أكتوبر 2018 بمقدار 13 فلساً لكل سهم.

ورفعت الشركة #الإيرادات_السنوية بنسبة 3% لتصل إلى 13.4 مليار درهم بدعم من القطاع الثابت. كما ارتفعت #الأرباح_السنوية لها بنسبة 2% لتصل إلى 1.75 مليار درهم.

وتراجعت الأرباح الفصلية لشركة دو بنسبة 18% لتصل إلى 347 مليون درهم في الربع الأخير من العام الماضي، وجاءت أقل بكثير من توقعات المحللين عند 445 مليون درهم.