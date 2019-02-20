السعودية للكهرباء تقترض 15 مليار ريال من بنوك محلية

أعلنت الشركة #السعودية_للكهرباء أنها بصدد توقيع اتفاقية تمويل مرابحة مشترك محلي مع عدد من البنوك بقيمة إجمالية 15.2 مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان لها، إن المؤسسات التي سيتم التوقيع معها تتمثل في مؤسسة الراجحي المصرفية للاستثمار، البنك الأهلي التجاري، البنك السعودي البريطاني، البنك السعودي الفرنسي، مجموعة سامبا المالية، البنك العربي الوطني.

وبينت الشركة أن مدة التمويل تصل إلى 7 سنوات، ولا توجد ضمانات، مشيرة إلى أن الهدف من التمويل يتمثل في تمويل أغراض الشركة العامة بما فيها النفقات الرأسمالية.

وأكدت الشركة أنه لا يوجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية، وستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية حال حدوثها.