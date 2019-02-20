4 اتفاقيات لشركات سعودية باليوم الثالث لمعرض "آيدكس"

وقعت شركة الإلكترونيات المتقدمة مذكرة تعاون مع شركة "التدريع" لتصنيع وتجميع أجسام العربات غير المأهولة يسهم في رفع مستوى الجاهزية العسكرية في السعودية.

ومن المنتظر أن يسهم توقيع هذه المذكرة بشكل مباشر في إثراء التصنيع العسكري ونمو الناتج المحلي والسعي إلى تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 في نقل وتوطين التقنية. كما ستُسهم هذه المذكرة في خلق فرص وظيفية واكتساب مهارات تقنية ودعم القدرات الوطنية وتمكينها.

كما وقعت شركة الإلكترونيات المتقدمة مذكرة تعاون أخرى مع شركة "الصير" الإماراتية، تهدف إلى التطوير والتصنيع المشترك للقوارب البحرية غير المأهولة مساهمةً في توفير الدعم اللوجستي للقوات البحرية الملكية السعودية.

من جهتها، توصلت شركة "إيراف" الصناعية السعودية وشركة "مارين ألوتك" الفنلندية إلى اتفاق متبادل يقوم بموجبه الطرفان بتصنيع الزوارق بجميع أنواعها وتجهيزها بأنظمة التسليح وأبراج الرماية الإلكترونية المختلفة في السعودية، وذلك لتغطية احتياجات السوق السعودي. ومن خلال هذا الاتفاق، ستقوم شركة "مارين ألوتك" بتوفير التقنية والمعرفة لتصنيع هذه الزوارق بمرافق شركة "إيراف" الصناعية وبإشراف كوادر سعودية.