رويترز: أرامكو تتجه لتوقيع اتفاقيات بتروكيماويات بالصين

قالت مصادر مطلعة إن #أرامكو_السعودية تعتزم توقيع اتفاقات أولية للاستثمار في مجمعين لتكرير النفط والبتروكيماويات في الصين خلال زيارة رسمية يقوم بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى بكين هذا الأسبوع، في الوقت الذي تسعى فيه بكين لتعزيز العلاقات مع الرياض.



ووصل الوفد السعودي، الذي يضم كبار مسؤولي أرامكو، إلى بكين اليوم الخميس في زيارة تمتد يومين، في إطار جولة آسيوية يقوم بها ولي العهد السعودي.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن أرامكو السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، ستوقع مذكرة تفاهم لتشييد مشروع تكرير وبتروكيماويات في إقليم لياونينغ بشمال شرق الصين، في مشروع مشترك مع شركة الدفاع الصينية العملاقة نورينكو.



وقال مصدران مطلعان على هذه الصفقة تحديداً إن من المتوقع أن تضفي #أرامكو الصبغة الرسمية على خطة سابقة للحصول على حصة أقلية في

تشيجيانغ للبتروكيماويات، التي تسيطر عليها مجموعة تشيجيانغ رونغشينغ القابضة، وهي مجموعة خاصة متخصصة في الكيماويات. وتشيد تشيجيانغ رونغشينغ مصفاة ومجمع بتروكيماويات في إقليم تشيجيانغ الواقع في شرق الصين.

وكان مسؤول تنفيذي كبير في أرامكو السعودية قال في يونيو الماضي إنه يتوقع وضع اللمسات الأخيرة على التصميم الهندسي النهائي لمشروع نورينكو بحلول منتصف 2019، وبعد ذلك ستتخذ الشركة قرار الاستثمار النهائي.



في غضون ذلك، يمنح اتفاق تشيجيانغ أرامكو السعودية السيطرة على حصة الـ9% في المشروع والتي تحوزها حكومة إقليم تشيجيانغ.



ويأتي الاتفاق بعد مذكرة تفاهم سابقة وقعتها أرامكو في أكتوبر للاستثمار في مشروع تشيجيانغ، المخطط أن يكون مصفاة تعالج 400 ألف برميل يوميا من الخام ومنشآت بتروكيماوية مرتبطة بها في مدينة تشوشان جنوبي شنغهاي.