مصر..مصنعو السيارات يغلقون مصانعهم جزئيا مع ركود الطلب

أكد عدد من مصنعي #السيارات_في_مصر أن بعض المصانع المصرية المجمعة للسيارات بدأت في الإغلاق الجزئي لمدة يوم أو يومين من كل أسبوع، نتيجة لتراجع مبيعات السيارات بشكل كبير، وذلك استمرارا لحملة "خليها تصدي".

كما اتجهت مجموعة من مصانع مكونات السيارات لخفض معدلات إنتاجها الفترة الحالية، بالتزامن مع تراجع معدلات إنتاج المركبات وتراجع إقبال المستهلك على الشراء .

وأطلقت مجموعة من الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملة تحت شعار " #خليها_تصدي " لمواجهة جشع تجار السيارات حسب وصفهم، وقرروا #مقاطعة_شراء_السيارات من المعارض، وذلك بعد عدم تخفيض أسعار السيارات رغم تطبيق "زيرو جمارك" على #السيارات_المستوردة من أوروبا .

في هذا السياق، قال الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك" اللواء رأفت مسروجة في مقابلة مع "العربية"، إن المقاطعة لم تفرق بين السيارات المستوردة من أوروبا من تلك المستوردة من شرق آسيا.

وأكد أن هذه المقاطعة أدت إلى هبوط مبيعات السيارات بأكثر من 40% في شهر يناير 2019، على أساس سنوي، وهذا ما أثر على المصانع المحلية التي كانت تنتج حوالي 45% من إجمالي الاستهلاك.

وبعد لجوء المعارض إلى تخفيض الأسعار، يرى اللواء مسروجة أنه وصلنا إلى نقطة الانفراج، وسينعكس ذلك على السوق الشهر المقبل ليعوض التراجع الملحوظ في المبيعات في الشهرين الماضيين.