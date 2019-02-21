هربا من الضغط الأميركي..هواوي تفتتح أول متجر خارج الصين

تعتزم شركة #هواوي افتتاح أول متجر رئيسي للهواتف الذكية في فيينا، في أول متجر من نوعه خارج #الصين في إطار مساع لكسب السوق الأوروبية التي يتعرض فيها مستقبلها لمحك صعب.



وتواجه أكبر شركة منتجة لمعدات الاتصالات في العالم تدقيقا في الغرب بسبب علاقتها بالحكومة الصينية ومزاعم تقودها #الولايات_المتحدة بشأن تمكين الحكومة من التجسس، وطلبت واشنطن من حلفائها عدم الاستعانة بتقنيات هواوي.



ونفت هواوي مرارا تلك المزاعم وكررت ذلك في مؤتمر صحفي في فيينا اليوم الخميس.



وقال نائب رئيس هواوي للاتصال المؤسسي جو كيلي، في المؤتمر الصحفي، "لم نتلق طلبا من أي حكومة أو أي هيئة في أي مكان في العالم، لنفعل ما قد يعرض أمن شبكات العملاء للخطر، وإذا طُلب منا ذلك سنرفض".



ولدى هواوي صفقات مع مجموعات الاتصالات الثلاث الكبيرة في النمسا.

وقال الرئيس التنفيذي لأنشطة هواوي في النمسا بان ياو إن الشركة مستعدة لمساعدة تلك المجموعات على إنشاء البنية التحتية لشبكات #الجيل_الخامس من الهواتف المحمولة.



ودفعت الاتهامات التي وُجهت لهواوي العديد من الدول الغربية لتقييد دخول الشركة لأسواقها فيما يدرس #الاتحاد_الأوروبي اقتراحات يمكنها أن تصل لحد فرض حظر عملي عليها.



وأكدت وزارة التكنولوجيا في النمسا اليوم أنها تسعى لموقف أوروبي موحد لتتخذ قرارا بشأن السماح لهواوي بتجهيز شبكات الجيل الخامس.



ومن المقرر أن تفتح الشركة متجرها الرئيسي في فيينا في الصيف.