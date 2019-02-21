"أميانتيت" تغلق شركتين تابعتين بعد ارتفاع الخسائر

أعلنت شركة #أميانتيت العربية السعودية، إغلاق شركتين من شركاتها التابعة وهما: مصنع شركة أميرون العربية #السعودية المحدودة بالدمام، ومصنع الشركة العربية السعودية للمنتجات الخرسانية المحدودة "ساكوب" بجدة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن الأثر المالي لإغلاق مصنع شركة أميرون العربية السعودية المحدودة - الدمام، يتمثل في خسائر تقدر بمبلغ إجمالي 8.6 مليون ريال.

وأضافت أن الأثر المالي الناتج عن إغلاق مصنع الشركة العربية السعودية للمنتجات الخرسانية المحدودة (ساكوب)- جدة، يتمثل في خسائر تقدر بمبلغ إجمالي 5.4 مليون ريال.

وبينت الشركة أن الخسائر المشار إليها نتيجة إغلاق الشركتين أعلاه مضمنة في إجمالي الخسائر المتراكمة المعلن عنه في إعلانها بتاريخ 20 فبراير 2019 والبالغة 514.37 مليون ريال.

وكانت شركة "أميانتيت العربية السعودية"، قد أعلنت أمس بلوغ خسائرها المتراكمة ما نسبته 44.53% من رأسمالها، مبينة أن مقدار الخسائر المتراكمة بلغ 514.37 مليون ريال بتاريخ 20 فبراير 2019.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس المال من 1155 مليون ريال إلى 640.63 مليون ريال وبنسبة 44.53% (ما يعادل سهماً لكل 2.25 سهم قائم)، وذلك لإعادة هيكلة للبعض من مجموعة شركات أميانتيت وإطفاء رأس المال الحالي بمبلغ 514.37 مليون ريال لتحمل الخسائر المتراكمة الناتجة عن إعادة الهيكلة.