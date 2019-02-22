أرامكو تتجه للاستحواذ على 9% بمشروع صيني للبتروكيماويات

وقعت شركة #أرامكو اتفاقا للاستحواذ على حصة نسبتها 9% في مشروع تشجيانغ للبتروكيماويات.

وتسيطر مجموعة تشجيانغ رونغ شنغ القابضة، وهي مجموعة خاصة تعمل في #قطاع_البتروكيماويات بالصين، على تشجيانغ للبتروكيماويات.

وتبني تشجيانغ للبتروكيماويات مصفاة ومجمعا للبتروكيماويات في إقليم تشجيانغ الواقع شرق الصين.

وقالت أرامكو إن اتفاقا لشراء حصة نسبتها بـ9% في مصفاة ومجمع للبتروكيماويات في الصين يتضمن اتفاقا طويل الأجل لتوريد النفط الخام واستخدام منشأة لتخزين النفط لخدمة عملاء الشركة الآسيويين.

وتستثمر أرامكو في مجمع تشجيانغ للبتروكيماويات، البالغة طاقته 800 ألف برميل يوميا في إقليم تشجيانغ، وأعلنت الشركة عن التفاصيل خلال زيارة يقوم بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الصين ضمن جولة آسيوية.

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو إن الاتفاقات تعزز العلاقة مع الصين وإقليم تشجيانغ، وتمهد المجال أمام المزيد من التعاون في المستقبل.

كما قالت أرامكو إنها وقعت اتفاقا مع تشجيانغ للطاقة لبناء شبكة ضخمة لبيع الوقود بالتجزئة على مدى الأعوام الخمسة القادمة في الإقليم.