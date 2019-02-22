شركة تابعة للحكير تتجه لجمع مليار دولار في طرح عام أولي

قالت مصادر لرويترز إن شركة #المراكز_العربية المملوكة لمجموعة فواز #الحكير السعودية، تخطط لجمع مليار دولار من طرح عام أولي للأسهم في الربع الثاني من العام.

وكانت مصادر قد أبلغت رويترز الشهر الماضي أن المراكز العربية، التي تقدمت بطلب لإجراء طرح عام أولي إلى هيئة السوق المالية السعودية، تسعى لبيع حصة 30% إلى مستثمرين في سوق الأسهم السعودية (تداول).

وتصف الشركة نفسها بأنها أكبر مالك ومشغل للمجمعات التجارية في السعودية.

وقال مصدران، إنه تم تعيين غولدمان ساكس والمجموعة المالية هيرميس لإدارة الدفاتر، وقد ينضم إليهما أيضا كريدي سويس وسيتي غروب.

وأضاف المصدران أن بنك موليس يعمل كمستشار مالي مستقل، بينما يعمل مورغان ستانلي كمنسق عالمي. وتم تعيين مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري كمستشارين ماليين.