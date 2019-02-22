"جلف كابيتال" تتوقع 5 صفقات استحواذ في 2019

توقع الدكتور كريم الصلح، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة جلف كابيتال لإدارة الأصول البديلة، أن تنفذ الشركة 5 صفقات استحواذ وتخارج خلال العام الجاري 2019، مع وجود عدة فرص استثمارية.

وأضاف الصلح في تصريحات للصحافيين أمس على هامش مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاستثمار، أن الشركة ستنفذ خلال الشهرين القادمين، صفقة استحواذ في قطاع الصحة بدولة الإمارات، بحصة أغلبية تزيد على 51%، وسيقابلها أيضاً صفقة تخارج بقطاع الصحة، وفقا لصحيفة "البيان".

ولفت الصلح إلى أن الشركة تدرس عدة فرص جيدة في المنطقة، مع تركيزها بشكل رئيس على مصر والسعودية والكويت، مبيناً أن حجم محفظة الشركة يصل حالياً إلى أكثر من 3 مليارات درهم، ومن المتوقع أن تطرح الشركة محفظة جديدة بقيمة 750 مليون دولار بحلول 2020.

وفي سياق آخر، كشف المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة جلف كابيتال لإدارة الأصول البديلة، عن إنجاز الأعمال الإنشائية في مشروع المارية سنترال التجاري، الذي يقام على مساحة 2.8 مليون قدم مربعة في جزيرة المارية بأبوظبي، بتكلفة تصل إلى 3.7 مليار درهم.

وأضاف الصلح أنه يتوقع افتتاح المشروع الذي تنفذه جلف كابيتال من خلال ذراعها العقارية "جلف ريليتد" في أغسطس القادم، مشيراً إلى أن يجري حالياً تجهيز المحلات والانتهاء من أعمال التشطيبات قبل الافتتاح رسمياً.

وأوضح أنه عند استكمال المشروع سيتمّ ضم وجهة التسوق والمطاعم الفاخرة "مول الغاليريا" إلى "المارية سنترال"، لتشكيل وجهة موحّدة توفّر تجربة تسوق متكاملة تلبّي التوقعات والاحتياجات والأذواق المتنوعة للسكان.