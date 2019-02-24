أدنوك: اتفاق مع بلاك روك و"كيه كيه آر" بـ 4 مليار دولار

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية #أدنوك المملوكة لحكومة #أبوظبي اليوم الأحد إنها وقعت اتفاقية في مجال البنية التحتية لأنابيب نقل وتوزيع النفط بقيمة 4 مليارات دولار مع شركتي الاستثمار الأميركيتين كيه.كيه.آر وبلاك روك.

وذكرت أدنوك في بيان أن شركة جديدة تحمل اسم #أدنوك لأنابيب النفط ستستأجر حصة أدنوك في 18 أنبوبا تنقل النفط الخام والمكثفات من امتيازات أدنوك البرية والبحرية لمدة 23 عاما.

وستقوم الصناديق التي تديرها كل من BlackRock وKKR بتأسيس تحالف تحصلان من خلاله على نسبة 40%، في "أدنوك لأنابيب النفط" فيما تحتفظ أدنوك بنسبة 60%، وكذلك بحق التحكم وإدارة عمليات الأنابيب. ومن المتوقع إتمام هذه الصفقة في الربع الثالث من هذا العام.

وسوف تحقق هذه الاتفاقية، عوائد لأدنوك تقارب 4 مليارات دولار تدفع مقدما.

ونقل البيان عن سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك القول إن الاتفاق يؤكد نهج أدنوك "للشراكات النوعية والذكية التي تحقق أقصى قيمة من محفظة أصولها مع الاحتفاظ بحق التحكم بملكية وتشغيل هذه الأصول".

وتستثمر بلاك روك من خلال سلسلة من الصناديق العالمية للاستثمار في مشاريع الطاقة والبنية التحتية، بينما تستثمر كيه.كيه.آر من خلال صندوقها الاستثماري العالمي الثالث للبنية التحتية، بحسب البيان.

وقال لورانس فينك الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة بلاك روك "نحن واثقون من أن اتفاقية اليوم بين أدنوك و #بلاك_روك وكيه.كيه.آر ستتبعها الكثير من الشراكات الاستثمارية المماثلة والتي سيكون لها مساهمة محورية في النمو المستقبلي للمنطقة".

ومنذ عام 2017، تعكف أدنوك على توسيع نموذج شراكاتها الاستراتيجية.

وجاء الاتفاق الجديد بعد عدة مبادرات أخرى من بينها أول تعامل لأدنوك مع أسواق المال وإصدار سندات شركة خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام #أدكوب والطرح العام الأولي لأسهم أدنوك للتوزيع.