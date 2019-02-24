السعودية للكهرباء: 3 مذكرات تعاون مع شركات صينية

أعلنت الشركة #السعودية للكهرباء، عن توقيعها لثلاث مذكرات تفاهم وتعاون مع شركات صينية، خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لجمهورية الصين.

وجرى توقيع الاتفاقيات بحضور وزير الطاقة الدكتور خالد الفالح، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الصيني، الذي عقد في العاصمة الصينية #بكين الجمعة الماضية.

وتنسجم المذكرات الثلاث مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج #التحول_الوطني 2020، وتهدف إلى التعاون في مجالات التحول التقني والحلول والشبكات الذكية، وأتمتة العمليات والألياف البصرية واستقطاب استثمارات جديدة وتوطين الصناعات ونقل المعرفة.

ووقعت "السعودية للكهرباء"، مع شركة هواوي مذكره تفاهم وتعاون، تهدف إلى التعاون في مجالات التحول التقني والحلول الذكية وأمن المعلومات والابتكار.

وأكد المهندس وليد السعدي الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لنقل الكهرباء بالنيابة، أن هذا التعاون سيساهم في تحسين الكفاءة والإنتاجية والتشغيل ونقل المعرفة والتقنية.

كما وقعت الشركة الوطنية لنقل الكهرباء مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية الصينية لنقل الكهرباء، وتهدف إلى بحث فرص التعاون في مجالات البنية التحتية لشبكة نقل الكهرباء.

وأوضح المهندس السعدي، أن هذا التعاون سيساهم في توطين الصناعات داخل المملكة وتطبيقات الشبكات الذكية واتمتة العمليات.

ووقعت شركة ضوئيات للاتصالات المتكاملة مذكرة تفاهم مع شركة هواوي؛ للتعاون في مجالات الألياف البصرية وتقنية الوصول الثابت والجوال.

وأكد الدكتور أحمد سندي الرئيس التنفيذي لشركة ضوئيات، أن هذه الاتفاقية الإطارية ستساهم في التعاون في مجالات إنترنت الأشياء، وتقنيات الشبكات، والخدمات، كما ستبحث فرص الاستثمار في مشاريع شراكات الأبراج اللاسلكية والمدن الذكية.