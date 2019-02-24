تراجع أرباح "الرياض للتعمير" بـ8.2% لـ204 مليون ريال

انخفضت أرباح شركة #الرياض_للتعمير إلى 203.9 مليون ريال بنهاية عام 2018 بنسبة 8.2% مقارنة بـ222.3 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى عدم وجود مبيعات أراضٍ وانخفاض إيرادات قطاع التشغيل والإيرادات الأخرى، على الرغم من الزيادة الملحوظة في إيرادات قطاع التأجير وعدم وجود تكاليف تمويل خلال هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وتراجعت أرباح شركة "الرياض للتعمير" بـ16% في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بالربع المماثل من 2017 إلى 74 مليون ريال.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 8% عن النصف الثاني من 2018، بإجمالي توزيعات قدرها 107 ملايين ريال.

كذلك أوصى مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 33%، ليرتفع رأس المال إلى 1.78 مليار ريال. وذلك من خلال منح سهم واحد لكل ثلاثة أسهم ممنوحة.

وستتم الزيادة من خلال رسملة 200 مليون ريال من الأرباح المبقاة، بالإضافة إلى 244 مليون ريال من الاحتياطي النظامي.

وقامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية المعتمدة في المملكة العربية #السعودية ابتداء من 1 يناير 2017.

واعتبارا من 1 يناير 2018، قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 (الأدوات المالية) والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 (الإيراد من العقود مع العملاء).

وقد تم إعادة تصنيف بعض #الاستثمارات_المالية، كما تم إجراء تسويات على الإيرادات بما يتماشى مع مفهوم حصول العميل على السيطرة على تلك الخدمة والإيضاح رقم (6) بالقوائم المالية يبين أثر تلك التسويات على القوائم المالية كما في 31 ديسمبر 2017، 1 يناير 2017.