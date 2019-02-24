موبايلي تعين رئيسا جديدا التزاما بالسعودة.. فمن هو؟

أعلنت شركة اتحاد اتصالات #موبايلي عن استقالة الرئيس التنفيذي للشركة المهندس أحمد عبد السلام أبودومة وتعيين المهندس سلمان بن عبد العزيز البدران كرئيس تنفيذي جديد.

وسيواصل المهندس أحمد دعم التحول الناجح للشركة بصفته كبير مستشاري مجلس إدارة الشركة في الفترة القصيرة القادمة لضمان تسليم سلس للرئيس التنفيذي الجديد.

وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أن قرار قبول استقالة أحمد عبد السلام أبودومة، وتعيين المهندس سلمان بن عبدالعزيز البدران كرئيس تنفيذي للشركة، سيكون نافذاً اعتباراً من 1 أبريل.

ولفتت الشركة إلى أن تعيين البدران استمرار لحرص الشركة على توطين الوطائف، خصوصا التنفيذية منها ودعم التنفيذيين السعوديين الموهوبين وذوي الخبرة.

ويتمتع الرئيس التنفيذي الجديد المهندس سلمان بن عبدالعزيز البدران بخبرة طويلة في مجال الاتصالات وإدارة العمليات وتقنية المعلومات وإدارة العملاء والتي اكتسبها من خلال خبرته المحلية والدولية.

والمهندس سلمان بن عبدالعزيز البدران خبره 22 عاما، منها أكثر من 17 عاما في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا. بدأ المهندس سلمان حياته المهنية مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية #سابك في عام 1996.

وتوجه بعد ذلك إلى قطاع الاتصالات في عام 2001 مع شركة #الاتصالات_السعودية، وانتقل بعد ذلك إلى شركة VIVA Kuwait في عام 2008، وعين المهندس سلمان كرئيس تنفيذي لشركة VIVA Kuwait# في يناير 2011، حيث حقق أداء قياسيا وسجلا حافلا في التميز التشغيلي.