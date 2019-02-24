"ثوب الأصيل" تحقق أرباحا بـ56.6 مليون ريال بـ2018

حققت شركة " #ثوب_الأصيل "، أرباحاً بـ 56.6 مليون ريال بنهاية عام 2018، ولا توجد بيانات مقارنة عن الفترة المماثلة عن العام الماضي لتحول الشركة إلى شركة مساهمة بتاريخ 05-09-2016.

وأوصى مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية عن فترة النصف الثاني من العام 2018 بقيمة 30 مليون ريال، بواقع ريال لكل سهم وبنسبة 10% من القيمة الأسمية للسهم، بعد توزيع قيمة مماثلة عن فترة النصف الأول من نفس العام. وبذلك تكون إجمالي التوزيعات النقدية 60 مليون ريال عن العام الماضي، بنسبة 20% من القيمة الأسمية للسهم.

وقالت الشركة إنه لا توجد بيانات مقارنة عن الفترة المماثلة عن العام الماضي لتحول الشركة إلى شركة مساهمة بتاريخ 05-09-2016 حيث إن السنة المالية الأولى للشركة سنة طويلة بدأت من تاريخ التحول حتى 31-12-2017 و بيانات الفترة المقارنة عن فترة خمسة عشر شهراً وستة وعشرين يوماً من 05 سبتمبر 2016 حتى 31 ديسمبر 2017 .

أمّا على صعيد الأرباح الفصلية، فقد ارتفعت أرباح "ثوب الأصيل" بنسبة 23% إلى 2.3 مليون ريال مقارنة بـ1.87 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

تحسين إدارة النفقات، والتي أدت إلى السيطرة بشكل جيد على التكاليف القابلة للتحكم حيث انخفضت مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية بمعدل 28.75- %.

ويأتي انخفاض المبيعات بمعدل 27.16-% و ذلك بسبب المتغيرات في الأسواق المحلية، وزيادة المبيعات في الربع المماثل من العام السابق وذلك بسبب رغبة العملاء في الشراء تحسبا لتطبيق التشريعات الجديدة .

ويعود سبب الارتفاع في صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة للربع الرابع من 2018 مقارنة بالربع السابق، بنسبة 32.95 % بشكل رئيسي إلى:

ارتفاع المبيعات بمعدل 24.37% و ذلك بسبب تزامن الربع الحالي مع موسم الشتاء مما أدى إلى زيادة المبيعات في الربع الحالي، حيث تتسم أنشطة الشركة الموسمية.

وحققت الشركة صافي مبيعات (377.37) مليون ريال خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وبلغ صافي ربح الفترة (56.61) مليون ريال وبلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة (56.86) مليون ريال وبلغت ربحية السهم (1.89) ريال، حيث تم حساب ربحية السهم على أساس عدد الأسهم القائمة بنهاية الفترة والبالغة (30) مليون سهم .