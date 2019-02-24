"نماء للكيماويات" تعيد التفكير بقرار رفع رأسمالها

أعلنت شركة #نماء_للكيماويات قرار مجلس إدارتها في اجتماعه الأول من الدورة الجديدة اليوم، المتضمن إعادة النظر في موضوع طلب زيادة رأس مال الشركة الذي أعلن عنه سابقاً.

ويأتي هذا التطور الجديد المعلن اليوم، رغبة من مجلس الإدارة في بداية دورته الجديدة في دراسة هذا الموضوع بشكل أفضل للوصول إلى ما فيه مصلحة الشركة ومساهميها.

وقرر مجلس الإدارة بحسب بيان للشركة على موقع سوق #الأسهم السعودية، في اجتماعه تأجيل عقد موعد الجمعية العامة غير العادية التي كانت مقررة في الرابع من الشهر المقبل، إلى تاريخ سيحدد لاحقاً بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أي مستجدات في هذا الخصوص في حينه.