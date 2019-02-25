أرباح "حديد عز" تقفز 13% لـ 2.5 مليار جنيه في 2018

أظهرت المؤشرات المالية الخاصة بشركة " #حديد_عز " ارتفاع أرباحها بنسبة 13.6% خلال العام الماضي وذلك على أساس سنوي.

وأوضحت شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية، أنها حققت أرباحاً بلغت 2.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 2.2 مليار جنيه في 2017.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتسجل نحو 36.1 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت نحو 30.3 مليار جنيه خلال العام 2017 بنسبة زيادة تقدر بنحو 19%.

وحققت الشركة أرباحاً بلغت 996.5 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 239.5 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وفي نهاية ديسمبر الماضي، وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على حساب توزيع الأرباح عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2018، بقيمة 534.5 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة أن الجمعية صدقت على تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة خلال الفترة.

وكان مجلس إدارة الشركة قد اقترح توزيع 534.5 مليون جنيه على المساهمين عن أرباح الربع الثالث من 2018، بواقع 40 جنيهاً.

وفي وقت سابق من العام الماضي، أقرت الجمعية العامة العادية لعز الدخيلة للصلب، توزيعات نقدية على المساهمين بقيمة 534.5 مليون جنيه عن الربع الثاني من العام الماضي.