إعمار مولز تستحوذ على "نمشي" للتجارة الإلكترونية

أعلنت "إعمار مولز" عن استحواذها كلياً على "نمشي"، شركة التسوق الإلكتروني الرائدة في قطاع الأزياء بالمنطقة.

وجاء ذلك في أعقاب استحواذ "إعمار مولز" على بقية حصة "غلوبال فاشن غروب" في "نمشي" عبر صفقة نقدية بقيمة 475.5 مليون درهم (114.3 مليون يورو، 129.5 مليون دولار).

وعقدت "غلوبال فاشن غروب" و"إعمار مولز" شراكة استراتيجية عام 2017 استحوذت "إعمار مولز" بموجبها على حصة 51% في "نمشي". وتعاونت "غلوبال فاشن غروب" خلال العامين الماضيين مع "إعمار مولز" وفريق "نمشي" لتعزيز عمليات "نمشي" عبر استقدام الخبرات العالمية المتخصصة بقطاع التجارة الإلكترونية والموارد المشتركة مثل الاستحواذ على العلامات التجارية العالمية والابتكارات التقنية التي تعزز الأداء.

ويعتبر استحواذ "إعمار مولز" بالكامل على "نمشي" امتداداً طبيعياً لاستراتيجية التحول الرقمي التي تنتهجها الشركة والرامية إلى الاستفادة من تنامي سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويعزز الاستحواذ الكلي على #نمشي مكانة #إعمار_مولز في السوق الإلكترونية التي تشهد نمواً متسارعاً في منطقة الشرق الأوسط، مما يساهم بدوره في تعزيز محفظة أصولها المادية في قطاع تجارة التجزئة.

ولدى "نمشي" قاعدة عملاء متنامية يقدر حجمها حالياً بـ 1.2 مليون عميل، وسجلت أعمالها نمواً بارزاً خلال العامين الماضيين، مع وصول قيمة المبيعات في دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية إلى 849 مليون درهم (231.3 مليون دولار) في عام 2018، بنمو نسبته 16 مقارنة بالعام السابق.

وستساهم الصفقة في ترسيخ مكانة "نمشي" الرائدة في قطاع تسوق الأزياء عبر الإنترنت في المنطقة، وستعمل "إعمار مولز" على تعزيز نموها عبر إضافة علامات تجارية جديدة وتحسين البنية التحتية اللوجستية وتوسعة النطاق الجغرافي للعمليات.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية" وعضو مجلس إدارة "إعمار مولز": "يعكس النمو الملحوظ الذي حققته ’نمشي‘ المقومات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة، حيث يقوم عدد متزايد من الناس بالتسوق عبر الإنترنت لشراء ما يناسبهم من أحدث تصاميم الموضة. ومن خلال الاستحواذ الكامل على ’نمشي‘، فإننا نؤكد التزامنا بتعزيز نمو ’إعمار مولز‘ خلال العقد المقبل بأسلوب يضمن تحقيق قيمة كبيرة لجميع مساهمينا، بالاعتماد على استراتيجية قنوات التسوق المتعددة (أومني تشانل)".

ومن جانبه قال باتريك بوسكيه-شافان، الرئيس التنفيذي لشركة "إعمار مولز": "قدمت "نمشي" نموذجاً ناجحاً يجسد تغير عادات التسوق بين العملاء الشباب في المنطقة. وكان استحواذ "إعمار مولز" على حصة الأغلبية في الشركة عام 2017 نقطة تحول هامة على صعيد تعزيز حضورنا في السوق الإلكترونية. ويأتي الاستحواذ الكلي اليوم ليمنح زخماً كبيراً لاستراتيجيتنا الرامية إلى الاستفادة المثلى من النمو المتسارع الذي تشهده التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يتيح لنا التوظيف الأنسب للمواهب الشابة والكفاءات التشغيلية للشركتين، بالتزامن مع تعزيز نمو ’نمشي‘ بالاعتماد على البنى التحتية القوية لـ "إعمار مولز".

وتأسست "نمشي" عام 2011 لتكون أول وجهة إلكترونية لتسوق الأزياء ومنتجات الجمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مقدمة خيارات واسعة لملايين العملاء، وبسهولة فائقة. ولدى "نمشي" اليوم منتجات لـ 700 علامة تجارية تشمل نخبة من أبرز الماركات العالمية، بالإضافة إلى العلامات التجارية الخاصة بها، وأحدث منتجات الرياضة والجمال وملابس الأطفال، وغيرها من التشكيلات المختارة بعناية لمواكبة احتياجات وتطلعات العملاء في المنطقة.