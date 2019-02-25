السعودية للكهرباء: 10% ميزة أفضلية للموردين المحليين

أعلنت #الشركة_السعودية_للكهرباء أنها منحت خلال السنوات الماضية ميزانية تنافسية بنسبة 10% لأسعار المصانع المحلية، مقابل المنتجات الأجنبية.

وأشارت الشركة على هامش ورشة عمل، بعنوان: "استراتيجية بناء لتوطين الصناعات والخدمات وآلية التسجيل والتأهيل" بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في أبها، إلى نمو عدد المصانع المسجلة بأنظمة الشركة بنسبة 840 بالمئة إلى 575 مصنعاً بالسنوات الأربع الماضية.

وتناولت الورشة 4 محاور رئيسية، هي: دور الشركة #السعودية_للكهرباء في توطين #الصناعات والخدمات، والفرص الاستثمارية المتاحة للشركات والمصانع المحلية، وآلية تسجيل وتأهيل الموردين والمقاولين، وجلسات مباشرة مع ممثلي إدارة التوطين والتأهيل في الشركة.

وتستهدف ورشة العمل، #قطاع_الأعمال من مقاولين ومصنعين، وموردين، ومستثمرين في القطاع الصناعي.

وتجدر الإشارة إلى مجلس إدارة الشركة الذي اعتمد النسخة الجديدة من استراتيجية التوطين وتعظيم المحتوى المحلي، بمسمى برنامج #بناء الذي يحتوي على 3 مبادرات لتوطين #الصناعات والخدمات محلياً من خلال دعم المصانع والشركات الوطنية.

وشهدت السنوات الماضية خطوات في غاية الأهمية من قبل المسؤولين في الشركة لدعم هذا التوجه الاستراتيجي، من خلال تقديم ميزة تنافسية لأسعار المصانع المحلية بنسبة تصل إلى 10% مقابل المنتجات الأجنبية؛ بهدف دعم وتشجيع المقاولين على استخدام المنتجات السعودية.

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع #رؤية المملكة 2030، وللمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني للوصول إلى نسبة 50 في المئة من المحتوى المحلي للصناعات في المملكة.

وتتصدر "السعودية للكهرباء"، الشركات الوطنية في حجم مشترياتها من المصانع المحلية، خاصة أنها منحت الأولوية في توفير احتياجاتها من هذه المصانع، كما راجعت الشركة جميع الإجراءات والسياسات والأنظمة المتعلقة بالشراء أو التعاقد، لتتوافق مع الخطط الاستراتيجية الخاصة بتوطين الصناعات والخدمات؛ لضمان سهولة التطبيق.

وتحرص على دعوة شركائها من المصانع المحلية في عمليات تطوير المعدات الكهربائية والمواد، ومثال على ذلك: ما تم بعد إقرار المواصفة الموحدة لمواد ومعدات التوزيع، الذي أدى إلى تطوير المواصفات الخاصة بتصنيع تلك المواد، إضافة إلى ما تم أخيراً في مشروع التحول من استخدام الكابلات من النحاس إلى الألمنيوم، بعد اعتماد "السعودية للكهرباء" لنتائج دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والمالية لهذا المشروع، بمشاركة فاعلة لشركائها من المصانع والموردين المحليين.

وبلغت نسبة نمو المصانع المحلية المسجلة في انظمة الشركة منذ عام 2001 إلى اليوم نحو 840 في المئة، حيث بلغ عددها أكثر من 575 مصنعاً، ما أدى إلى ارتفاع متوسط نسبة المشتريات المحلية للشركة للأربع سنوات الماضية إلى حوالي 68 في المئة.

ولم يزل التركيز مستمراَ على توطين المصانع والمقاولين، حيث خصصت الشركة إدارة متكاملة تعنى بالتوطين والتأهيل، مدعمة بفريق عمل متميز؛ لبذل الجهود في تحقيق خطط الشركة لتوطين الصناعات والخدمات المتعلقة في مجال #الطاقة_الكهربائية من مصانع ومقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية، وشركات النقل اللوجستية، إضافة إلى ورش الإصلاح المتخصصة.

وتعمل "السعودية للكهرباء" مع كبريات الشركات في المملكة، مثل: #أرامكو_السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية #سابك إضافة إلى العديد من الجهات ذات العلاقة بالتوطين، مثل: (وزارة الدفاع، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية)؛ بهدف توحيد آلية قياس المحتوى المحلي، وتتواصل بشكل مستمر مع الهيئة العامة للاستثمار؛ لتحديد الفرص الاستثمارية في مجال صناعة الكهرباء؛ لغرض التسويق لها واستقطاب المستثمرين؛ بهدف توحيد جهود استقطاب المستثمرين والمصانع العالمية؛ ولزيادة المحتوى المحلي وتحديد الفرص الاستثمارية.