هذا ما سيجري لخدمات "الاتصالات السعودية" نهاية 2019

استعرضت شركة #الاتصالات_السعودية استراتيجيتها في مؤتمر الجوال العالمي في مدينة برشلونة الإسبانية، عبر معرض يعبر عن خدماتها الحديثة وحلولها الرقمية.

وعرضت الشركة خدمات "أتمتة العمليات الروبوتية"، وطريقة تفاعلها في العمليات والنشاطات المعقدة في العديد من الأنظمة والقطاعات داخل الشركة، مؤكدة تطلعها إلى أتمتة 70% من عملياتها الحالية بحلول نهاية عام 2019، بحسب وكالة الأبناء السعودية "واس".

وفي مشاركتها السادسة على التوالي في أحد أهم المناسبات العالمية بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، استعرضت " الاتصالات السعودية" منصة لتبادل معلومات التهديدات السيبرانية لتعزيز حماية المؤسسات السعودية الحساسة، وحلولاً متعددة باستخدام البيانات لتطوير (ادارة الحشود) للإسهام في تطوير تجربة الحج المستقبلية.

وضم المعرض تقنيات في مجال الواقع الافتراضي ولوحة تحكم تتيح لمراكز عمليات الشبكة ومراكز عمليات أمن المعلومات رؤية أوضح لعملياتهم ومؤشرات أدائهم الرئيسية، إضافة إلى تقنيات الواقع المعزز، التي تهدف لتزويد العمليات الميدانية بحل يعتمد على تحديد الوصول المواقع الجغرافية في الوقت الدقيق، بما يسهم في رفع إنتاجية العمليات الميدانية بشكل ملحوظ ويقلل الزمن اللازم لها بنسبة 10%.

وفي الخدمات الرقمية عرضت " الاتصالات السعودية" خدمة #رقمنة العدادات التناظرية التي تستخدم (كعدادات المياه والكهرباء والغاز) على نطاق واسع في المنازل والمراكز التجارية ومختلف المجالات الصناعية، إضافة إلى مختبر تفاعل العملاء، الذي يحتوي على وسائط التواصل بينها وعملائها، لا سيما خدمة 900 النصية وأجهزة الخدمة الذاتية وتطبيق الشركة.

كما تشارك "الاتصالات السعودية" بمنصة هاذي السعودية التي تهتم بشكل أساسي بإعادة اكتشاف المملكة العربية السعودية بمنظور جديد، وإبراز المواهب والتراث الوطني، حيث قدم فنانون تشكيليون ورسامون سعوديون عروضاً مبهرة في فن النقش على طريقة منطقة عسيري فن "القط".

وستوقع الشركة العديد من الاتفاقيات المهمة لتمكين الخدمات الرقمية مع كبرى الشركات العالمية في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، خلال فعاليات المعرض الذي يحضره الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتصالات السعودية، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس، والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية المهندس ناصر بن سليمان الناصر.

ويعد المؤتمر أكبر تجمع للمتخصصين في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات من الخبراء والتقنيين والشركات الكبرى المصنعة للهواتف الذكية على مستوى العالم، وستستعرض شركة الاتصالات السعودية خدماتها وحلولها الرقمية بما يجسد دورها كممكن رقمي رائد.