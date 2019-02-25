هيئة الرقابة تنهي أزمة "ثروة" وبلتون تسدد 16 مليون جنيه

قال مصدر بالهيئة العامة للرقابة المالية بمصر إن #بلتون المالية القابضة دفعت 16 مليون جنيه (حوالي 915 ألف دولار) للتصالح في مخالفات بعملية الطرح العام الأولي لأسهم #ثروة_كابيتال .

وكانت الرقابة المالية منعت في نوفمبر/تشرين الثاني شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب، وهي وحدة لبلتون المالية التابعة للملياردير المصري #نجيب_ساويرس ، من مزاولة نشاطها لمدة ستة أشهر وإلزام بلتون لتداول الأوراق المالية بزيادة قيمة التأمين المودع منها بمبلغ 50 مليون جنيه لمدة عام.

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وقالت الرقابة المالية في عدة قرارات نُشرت اليوم، إن مجلس إدارتها قرر الاكتفاء بمدة منع شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب عن مزاولة نشاطها على أن تستأنف عملها من اليوم التالي لإخطارها بالقرار.

وأضافت أن المجلس وافق أيضا على تخفيض مدة التأمين المودع من شركة بلتون لتداول الأوراق المالية إلى ستة أشهر بدلا من سنة.

وبلتون من أكبر المؤسسات المالية في #مصر ، وتتبعها نحو 18 شركة متخصصة في الاستثمار وإدارة الأصول والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات.

وأوضحت الهيئة أن القرارات جاءت بعد قبول الهيئة طلب بلتون للتصالح وسدادها القيمة المالية له وبعد شراء #أوراسكوم للاستثمار القابضة 30 بالمئة من أسهم ثروة كابيتال بسعر الطرح البالغ 7.36 جنيه للسهم لجبر الضرر عن المتعاملين وبعد إعلان الشركة ترك الخصومة في الطعن المقام منها بحق الهيئة أمام الجهات القضائية.

وقال مصدر مطلع على ملف بلتون في هيئة الرقابة المالية لرويترز "بلتون دفعت 16 مليون جنيه للتصالح في مخالفات لإجراءات سوق المال تمت في طرح ثروة كابيتال".

وتضمن الطرح العام الأولي لثروة كابيتال، التي تقدم الحلول التمويلية للمستهلكين، بيع نحو 40 بالمئة من أسهم الشركة بقيمة بلغت نحو 2.2 مليار جنيه في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وقالت مصادر في سوق المال لرويترز اليوم إن بلتون قامت بالتصالح مع العملاء الذين قدموا شكاوى للهيئة العامة للرقابة المالية وقامت أيضا بتعويضهم.

وأضافت المصادر أن القيمة المالية لمن تقدموا بشكاوي للرقابة المالية واشتركوا في الطرح كانت بين 11 و12 مليون جنيه. ولم يتسن الحصول على تعقيب من بلتون.