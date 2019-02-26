"بتروكيم" توصي بتوزيع أرباح نقدية 5% عن عام 2018

أوصى مجلس إدارة شركة "بتروكيم"، اليوم، للجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال (ما يعادل 0.5 ريال للسهم) كأرباح عن العام 2018.

كانت أرباح الشركة الوطنية للبتروكيماويات #بتروكيم قد ارتفعت بنسبة 31.1% إلى 1.1 مليار ريال في 2018، مقارنة بـ888 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ويعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال العام الحالي 2018 مقارنة بالعام الماضي 2017 إلى:

- ارتفاع المبيعات نتيجة تحسن الإنتاج ومتوسط أسعار البيع.

- انخفاض المصاريف العمومية والإدارية.

- ارتفاع الدخل الآخر.

- انخفاض الزكاة.

على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتسويق نتيجة لارتفاع المبيعات، وارتفاع تكاليف التمويل.