استقالة 3 أعضاء من مجلس إدارة "نماء".. لهذه الأسباب

وافق مجلس إدارة شركة #نماء_للكيماويات على استقالة 3 أعضاء من مجلس الإدارة المنتخب مؤخراً، وهم: سعود بن عبدالعزيز القصيبي "غير تنفيذي"، عبدالمحسن بن حسين العقيلي "غير تنفيذي"، الدكتور عدنان بن عبدالله النعيم عضو مجلس إدارة مستقل.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن أعضاء مجلس الإدارة قد تقدموا باستقالتهم من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ 25 فبراير 2019، ويبدأ سريان هذه الاستقالة اعتباراً من نفس التاريخ.

وبينت أن أسباب الاستقالة ترجع لرغبة الأعضاء المستقيلين وحرصهم على توفر الانسجام بين أعضاء المجلس في تبني استراتيجيات جديدة للشركة تتفق مع تطلعات أغلب أعضاء المجلس في دورته الجديدة وإيمانا منهم بأهمية التوافق بين أعضاء المجلس وحتمية العمل بروح الفريق الواحد وفسح المجال للأعضاء الجدد لاستكمال فريق العمل لما فيه مصلحة الشركة ومساهميها.