تراجع أرباح "إسمنت أم القرى" الفصلية إلى 3.7 مليون ريال

انخفضت شركة "إسمنت أم القرى" الفصلية بـ89% إلى 3.7 مليون ريال، فيما تراجعت إلى 10.1 مليون ريال بنهاية عام 2018، مقارنة بأرباح 65.7 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2017.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى وجود إيرادات أخرى في العام السابق بقيمة 28,237,294 ريالا سعوديا ناتجة عن التسوية النهائية مع المقاول الرئيسي لإنشاء المصنع. وانخفاض كمية وقيمة المبيعات للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وذلك نتيجة لانخفاض الطلب في السوق المحلي وانخفاض الأسعار نتيجة المنافسة الشديدة. بالإضافة لارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، وكذلك ارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية، وارتفاع تكاليف التمويل خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، وارتفاع مصروف الزكاة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.