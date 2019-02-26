تراجع أرباح "دلة الصحية" الفصلية 49% لـ32.5 مليون ريال

انخفضت أرباح شركة #دله_للخدمات_الصحية، الناشطة في تشغيل وإدارة المستشفيات والعيادات الطبية بـ49% إلى 31.5 مليون ريال خلال الربع الرابع، فيما تراجعت إلى 141.8 مليون ريال بنهاية عام 2018 بنسبة قدرها 52 %، مقارنة بأرباح 293.8 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2017.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى عدة أسباب أهمها زيادة مصاريف قبل التشغيل والبدء في تشغيل مستشفى دلة-نمار التي بدأت خلال السنة الحالية والتي أثرت على مصاريف التشغيل المباشرة وغير المباشرة.

وتأثرت الإيرادات بسبب الانخفاض في عدد مرضى العيادات والتنويم لمستشفى دلة النخيل، بالتزامن مع التسارع البطيء نسبيا لإيرادات مستشفى نمار مع بداية التشغيل. زيادة تكلفة الايرادات والمصاريف الإدارية نتيجة زيادة رسوم العمالة وزيادة تكاليف التعاقدات الخارجية للعمالة الطبية وغير الطبية . زيادة مصاريف الاستهلاكات نتيجة البدء في تشغيل مستشفى نمار. البدء في تشغيل مشروع مستشفى نمار ووقف رسملة تكاليف التمويل، ادي الى زيادة تكاليف التمويل خلال العام تبعا لذلك. نتيجة التحصيلات النقدية من جهات حكومية خلال العام الماضي انخفضت مصاريف مخصصات الديون للسنة المقارنة. إنشاء مخصصات لخسائر الائتمان للعام الحالي عند تطبيق معيار 9 من معايير التقارير المالية الدولية كما هو موضح في الايضاحات 4 و11و29 من القوائم المالية. بالإضافة لتكثيف نشاط بيع الادوية ومتطلبات الجهات المعنية زادت مصاريف البيع والتسويق.

وسجلت الشركة بعض خسائر بيع استثمارات خلال العام السابق، ضمن إيرادات وخسائر أخرى، مما أدى إلى انخفاض ارقام السنة المقارنة. وتم تقدير أقل لمصروف الزكاة مقارنة بالفترة السابقة بسبب انخفاض الوعاء الزكوي للعام الحالي نتيجة انخفاض الأرباح.