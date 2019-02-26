تغريدة جديدة تورط "ماسك".. ولجنة البورصات: خرق للتسوية

اتهمت اللجنة الحكومية للأوراق المالية والبورصات الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة " #تسلا " للسيارات الكهربائية "إيلون ماسك"، بخرق اتفاقية التسوية والتي تطلب منه الحصول على موافقة " Tesla " قبل قيامه بأي إعلان يخص الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك على خلفية تغريدة له الأسبوع الماضي، قال فيها إن "تسلا" لم تصنع أي سيارة في 2011، لكنها ستصنع 500 ألف في 2019.

وبالنسبة لـ #إيلون_ماسك ، استطاعت الشركة العام الماضي تحقيق تقدم كبير في صناعة #السيارات_الكهربائية ، إذ تضاعف عدد السيارات المسلمة بـ3 مرات.

ومع ذلك قد يكون من الصعب على #TESLA تصنيع 500 ألف سيارة هذا العام.

علما أن Musk كان قد أشار الشهر الماضي إلى أن "تسلا" تحتاج حتى نهاية عام 2019 للوصول إلى معدل إنتاج أسبوعي يبلغ 7 آلاف من نموذج Model 3.