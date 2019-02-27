المراعي: إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار بسعر 4.3% 

أعلنت شركة المراعي السعودية الانتهاء من عملية طرح صكوك دولية قيمتها 500 مليون دولار، بسعر فائدة 4.3%، لأجل خمس سنوات.

وقام بترتيب الإصدار مجموعة من البنوك من بينها #أبوظبي_الأول و الخليج الدولي وJP Morgan.

يأتي ذلك ضمن برنامج صكوك #المراعي الذي أسس حديثاً بقيمة ملياري دولار.

وقال محمد الخنيفر مصرفي متخصص في أسواق الدين والائتمان في مقابلة مع "العربية" إن تغطية إصدار الصكوك من شركة المراعي السعودية بقيمة 500 مليون دولار بسعر 4.3% يعكس نجاحاً كبيراً.

ووصف الخنيفر معدل التغطية المرتفع بأكثر من 5 مليارات دولار لهذا الطرح، بأنه الأكبر بين الشركات التي طرحت صكوكاً في دول الخليج، مرجعاً هذا النجاح إلى الإدارة الجيدة التي تتمتع بها الشركة وملائتها المالية القوية، وقوة الاقتصاد السعودي.