بترو رابغ: عقد مع جاكوبز الهندسية بـ 300 مليون ريال

وقعت شركة #بترو_رابغ للتكرير والبتروكيماويات في #السعودية عقداً مع مجموعة جاكوبز الهندسية، لتقديمِ خدمات التصميم الهندسي وإدارة #المشاريع في مشروع تطوير زيت الوقود التابع للشركة.

وسيقومُ المشروع بتحويل #زيت_الوقود منخفض القيمة، والذي يمثل نحو 25% من انتاجِ المشتقات المكررة بمجمع بترو رابغ الصناعي إلى #ديزل ومنتجات أخرى عالية القيمة.

وأفادت الشركة بأن مدة العقد مع مجموعة جاكوبز الهندسية لتقديم خدمات التصميم الهندسي وإدارة المشاريع في مشروع تطوير زيت الوقود التابع للشركة هي 5 سنوات، بمبلغ وقدره 300 مليون ريال.

وأشارت شركة "بترو رابغ" إلى أنه سيتمُ الإفصاحُ عن أي أثر مالي في وقتٍ لاحق.