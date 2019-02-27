تراجع أرباح "مجموعة السعودية" 14% لـ 865 مليون ريال

تراجعت الأرباح السنوية الصافية للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي "مجموعة السعودية" بنسبة 13.8% إلى 865 مليون ريال نهاية 2018 مقارنة مع 1.004 مليار ريال نهاية 2017.

وفسرت الشركة في بيان على موقع السوق المالية #السعودية اليوم، تراجع أرباحها بـ"انخفاض حصة المجموعة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة (SCP،JCP) في العام 2018، مقارنة مع العام السابق نتيجة أعمال الصيانة الدورية المجدولة للمشروعين".

كما أرجعت التغير في النتائج المالية السنوية إلى "انخفاض أسعار المنتجات خلال الربع الرابع 2008، وانخفاض الكميات المبيعة" و"بيع المجموعة لشركة البتروكيماويات التحويلية (PCC) بقيمة 31 مليون ريال في العام السابق (2017)".

يذكر أن #مجموعة_السعودية في أرباح الشركة الوطنية للبتروكيماويات #بتروكيم ارتفعت للعام 2018 لتبلغ 582 مليون ريال مقابل 444 مليون ريال للعام 2017.