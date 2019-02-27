فيتنام توقع صفقات لشراء 110 طائرات من بوينغ الأميركية

ترأس الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الفيتنامي نغوين فو ترونغ مراسم توقيع العديد من #الاتفاقيات_التجارية بين صناعتي #الطيران الجوي.

وستشتري شركة فيتجيت للرحلات المنخفضة التكلفة 100 طائرة بوينغ طراز 737-ماكس تبلغ قيمتها 12,7 مليار دولار، بحسب الشركة، فيما وقعت شركة بامبو ايرويز الناشئة صفقة لشراء 10 طائرات بوينغ 787 دريملاينز بقيمة 3 مليارات دولار.

ووقعت الخطوط الجوية الفيتنامية الوطنية عقد صيانة بقيمة 100 مليون دولار مع سيبر كوربوريشن، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن تلك الاتفاقيات "ستدعم أكثر من 83 ألف وظيفة أميركية وتقدم مزيدا من الأمان والثقة للمسافرين الفيتناميين الدوليين"، وذلك بعد التوقيع على الصفقات في العاصمة الفيتنامية.

ولم يقدم البيت الأبيض تفاصيل الاتفاقيات بعد.

ومن المقرر أن يلتقي ترمب زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون في وقت لاحق في هانوي لإجراء جولة ثانية من المحادثات النووية.