"الخضري": لا نزال نبحث عن الآلية الأمثل لإطفاء الخسائر

أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن #الخضري عن عدم التمكن من إصدار توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية للمساهمين حيال الخسائر المتراكمة، وكذلك دعوة هذه الجمعية للانعقاد خلال 15 يوما من تاريخ علم المجلس بالخسائر المُشار إليها.

وذلك بالإشارة إلى إعلان الشركة بتاريخ 13 فبراير 2019 بشأن بلوغ خسائرها المتراكمة 198.52% من رأس المال.

ويعود سبب ذلك إلى أن إدارة الشركة لا تزال بصدد التواصل مع عدد من الجهات الاستشارية للحصول على عروضهم بشأن الآلية الأمثل لمعالجة خسائر الشركة المتراكمة.

وسوف يتم الإعلان عن توصية مجلس الإدارة حيال الخسائر المتراكمة ودعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد في حينه، علماً بأن آخر يوم لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو 29 مارس 2019.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة تُعد منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال الفترة المحددة نظاماً أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع.